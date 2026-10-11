Хищник в жилом квартале: волк устроил охоту на женщину с собакой в Ленобласти
Волк вышел к жилым домам в Ленобласти и погнался за женщиной с собакой
Фото: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov
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Животное не испугалось ни света фонарей, ни даже криков прохожих.
Волк вышел к жилым домам в поселке Дружная Горка Ленинградской области и приблизился к людям с детьми и собаками. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидица Анна.
По словам женщины, раньше хищники появлялись в основном возле леса, а теперь зверь добрался до освещенного жилого квартала.
«Я шесть лет живу в Дружной Горке, и раньше хищники бродили только возле леса. А тут он вышел к жилым домам, где горит освещение и ходят люди. То есть волк вообще не побоялся», — рассказала Анна.
Животное заметили возле магазина на улице Введенского, хищника не напугали даже крики.
Позже волк погнался за женщиной, которая гуляла с крупным псом. Ей удалось спастись, забежав в подъезд дома.
После случившегося Анна направила обращение в комитет по охране животного мира Ленинградской области. Она попросила принять меры из-за появления хищника рядом с жилыми домами.
Ранее 5-tv.ru писал о нападении медведя на пастуха в Туве. Мужчина получил травмы, однако ему вовремя оказали медицинскую помощь.
Чтобы предотвратить новые нападения, сотрудники Госкомохотнадзора вместе с представителями местной администрации провели операцию и ликвидировали хищника, представлявшего опасность для людей.
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