Сервисы «Яндекса» возвращаются к работе после технических проблем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Инженеры в первую очередь восстанавливают самые востребованные платформы.
Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после масштабного сбоя. Об этом сообщили в компании.
«Восстанавливается доступ к Алисе, Поиску, Яндекс Картам, Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступны», — говорится в сообщении.
Инженеры в первую очередь возвращают к работе приложения, которыми пользуется больше всего людей. Этот процесс продолжается, чтобы вернуть все возможности платформ в полном объеме во всех регионах.
Сбои связаны с повреждением дата-центров компании после серии атак беспилотников. Так, 8 октября в Сасове Рязанской области в результате удара дрона произошел пожар на одном из объектов, из-за чего его работа остановилась. На следующий день повреждения получил дата-центр в Калуге.
Кроме того, сегодня стало известно об атаке на еще один объект «Яндекса» во Владимире. В компании сообщили, что его работу пришлось полностью остановить. Из-за повреждений часть инфраструктуры работает нестабильно.
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