«О котором вы не знаете»: Песков пошутил о тайном разговоре Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Пресс-секретарь российского лидера допустил, что подобные контакты могут проходить без официальных сообщений для прессы.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могли бы провести тайный телефонный разговор. Об этом пошутил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель СМИ уточнил, могут ли два президента общаться по телефону без официальных сообщений об этом.

«(Звонок. — Прим. ред.), о котором вы не знаете, может быть, мог (бы состояться. — Прим. ред.)», — с улыбкой ответил Песков.

Зарубин также напомнил, что Трамп ранее говорил о телефонных переговорах с Путиным, которые, судя по всему, не состоялись. На что Песков ответил, что это не исключает возможности новых контактов президентов.

«Но это не значит, что он этого не сделает», — добавил он.

В пятницу, 9 октября, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как утверждает глава Белого дома, Россия должна направить более 300 тысяч тонн горючего, а в ноябре — еще 500 тысяч тонн. После этого, по его словам, объем поставок может увеличиться еще на миллион тонн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива.

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