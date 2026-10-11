Отпуск в психушке: в соцсетях рекламируют отдых в учреждении для душевнобольных

Фото: 5-tv.ru

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Можно ли попасть в сумасшедший дом, если ты просто устал?

Блогеры в TikTok и других соцсетях распространяют информацию о том, что россияне могут раз в год бесплатно лечь в психиатрическую клинику по системе обязательного медицинского страхования, чтобы «отдохнуть». Там их якобы ждет типичный ретрит, как в санатории — с бассейнами и кислородными коктейлями. Разумеется, на самом деле психиатрия устроена иначе. Подробнее о том, куда можно поехать, чтобы просто «поправить уставшие нервы», и что такое настоящая психиатрическая клиника — в материале 5-tv.ru.

Не курорт, а закрытая больница: что такое психиатрическая клиника

На самом деле по системе ОМС нет и не может предоставляться никакого ежегодного «ретрита» в психиатрических стационарах для «уставших» граждан. Психиатрическая клиника — это учреждение, в которое направляют людей с диагностированными расстройствами, и атмосфера там далека от санаторной. Внутри предусмотрены обязательный к соблюдению режим, надзор и обеспечение безопасности.

Направление в психиатрическую клинику оформляет врач-психиатр, не имеющий права отправить туда здорового человека, которому просто захотелось отдохнуть от работы.

В закрытых отделениях психбольниц лечат острые психотические и депрессивные расстройства, при которых человек может навредить себе или другим. Пациентам в них не разрешают гулять без присмотра и иметь при себе потенциально опасные предметы. Санитары и другой персонал обучены действовать силовыми методами в случае необходимости. Если пациент острого отделения попытается напасть на врача или медсестру, его быстро, но мягко обезвредят и обездвижат при помощи спецсредств.

Для пациентов с более легкими формами расстройства предусмотрены отделения санаторного типа — но это не означает, что в них любому желающему предоставят курортные условия. Разница в том, что пациентам предоставляют больше свободы перемещения — можно гулять по коридорам и во дворе. При этом медики все равно обязаны присматривать за пациентами, но строгого надзора нет.

По решению врачебной комиссии при определении в психиатрический стационар человека могут «поставить на учет» — назначить диспансерное наблюдение. С таким статусом возможны ограничения в профессиональном и социальном плане — трудности с получением прав на вождение транспорта и трудоустройством, прохождением государственной и военной службы, а также выдачей лицензии на оружие. При этом при выздоровлении или стойком улучшении состояния может быть принято решение о снятии с учета.

Психиатрия и неврология: в чем разница

Некоторые из тех, кто продвигает вирусный тренд об «отпуске в психушке», путают понятия — например, в одном из роликов автор смешивает термины «психиатрический» и «неврологический».

Психиатрия и неврология — это разные отрасли медицины. В неврологических клиниках лечат не душевные расстройства, а физические патологии нервной системы. Поскольку лечащиеся там люди вменяемы и осознают себя, то строгого режима в них нет — такие больницы работают, как обычные стационары.

Само собой, в неврологию тоже нельзя попасть просто так, чтобы «отдохнуть», если у вас нет заболеваний или повреждений нервов.

Что касается возможной симуляции, то с неврологией все понятно — «сыграть» повреждение нервов, если его нет, невозможно. Возникает вопрос, как психиатру отличить симулянта, который решил «откосить» от работы или службы в армии и полежать на гособеспечении в психушке. Может показаться, что изобразить психическое расстройство легко, но это не так.

Симулировать не получится: почему здоровый человек не попадет в психбольницу

Симулянт скорее всего будет действовать, основываясь на представлениях из массовой культуры — он сыграет безумие так, как его показывают в кино. Очень часто обманщики искусственно преувеличивают проявления эмоций, устраивая целое шоу перед врачом — профессионал сразу видит отличия от поведения действительно больного человека. Такой обман раскрыть очень просто. Более продуманный притворщик может заранее почитать медицинскую литературу и отработать отыгрыш симптомов, как по учебнику. Но и его ждет провал.

Реальные психические заболевания редко проявляются точно, как в книге — там описывают усредненную клиническую картину. В действительности же у всех людей душевные болезни развиваются индивидуально, в зависимости от особенностей характера и нервной системы.

Еще один повод для подозрения — нестыковки в описании симптомов. Притворщик рано или поздно начинает сам себе противоречить. Психиатр внимательно беседует с ним, подмечая все случаи, в которых человек путался в ответах.

Настоящие санатории и их отличия от психбольниц

Если вы хотите просто отдохнуть и сбросить напряжение, стоит взять путевку в санаторий. Перечни таких учреждений есть на сайтах-агрегаторах. Путевка в санаторий может предоставляться как по ОМС для льготных категорий граждан, так и на коммерческой основе. В первом случае пациента отправляют в учреждение за счет госбюджета, во втором — он сам платит за проведенное в санатории время и предоставленные услуги. Также страховка покрывает медицинскую реабилитацию для пациентов с определенными заболеваниями — решение о выдаче соответствующего направления принимает врач при наличии показани

В санаториях, как правило, не предусмотрено программ лечения психических расстройств, но там помогают избавиться от хронической усталости и стресса, а также занимаются поддерживающими и профилактическими процедурами при некоторых физиологических проблемах.

В программу входят манипуляции, проводимые в процедурном кабинете, физукльтура, бассейн, физиотерапия, массаж, лечебные ванны, грязелечение и ароматерапия.

Лечение в санатории — не замена клинической помощи, но оно содержит элементы медицинского подхода. Помимо процедур оздоровительный эффект кроется в природных красотах вокруг и спокойном отдыхе. Пребывание в таком учреждении направлено как на физическое, так и психоэмоциональное восстановление. Кроме того, именно санаторный отдых помогает обеспечить профилактику многих заболеваний. Отдыхающим предоставляют правильное питание, а также умеренную спортивную активность и глубокий релакс под контролем специалистов.

Какой санаторий выбрать?

Программы отдыха различаются по наполнению и условиям. В основном их можно поделить на пять направлений. Общеоздоровительные — составлены так, чтобы обеспечить общее укрепление иммунитета, избавить от стресса и помочь восстановить силы. Они как раз подходят для тех, кто ничем не болеет, а хочет отдохнуть и перезагрузиться. Здесь вы найдете именно то, о чем рассказывали блогеры из Tik Tok — купание, кислородные коктейли и SPA.

Также есть лечебные программы — они составлены для людей, страдающих от хронических проблем со спиной и суставами, сердцем и сосудами, а также с нервной системой. Пациенты проходят лечение под присмотром врачей конкретного направления.

Спецпрограммы узкого профиля. Их предоставляют некоторые санатории — такие учреждения занимаются коррекцией веса, детоксикацией или косметологическими процедурами для кожи.

Есть и групповые программы для детей и семей — их составляют для отдыха всей семьей. В них предусмотрены легкие процедуры и полезные игры.

Наконец, существуют реабилитационные программы для тех, кто возвращается к полноценной жизни после операций, травм или тяжелых заболеваний. В них предусмотрены интенсивная физиотерапия и персональный контроль со стороны врачей.

Не «нишевый отпуск», а тяжелое лечение: не стоит романтизировать психбольницы

Представление о том, что лечение в психиатрической клинике — это «отдых», во многом связано с романтизацией этой темы в соцсетях. Особенно этому подвержены подростки — они представляют себе пребывание в таком учреждении, как «нишевый» опыт. На самом же деле это вынужденная мера для тех, кто столкнулся с болезнью и больше не может справляться сам — и относиться к этому, как к «отдыху» неэтично по отношению к действительно больным людям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве подросток с ножом напал на бригаду скорой помощи и попал в психбольницу.

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