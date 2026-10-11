Суд запретил фото и видео петушиных боев в сети

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Доступ к роликам с жестокими схватками птиц был закрыт для всех пользователей.

Суд в России признал запрещенной к распространению информацию о петушиных боях, размещенную в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.

Прокурор обратился в суд с административным иском, требуя признать такие сведения запретными для распространения на территории РФ. В ходе проверки интернета обнаружили страницу, где публиковались материалы о жестоком обращении с животными, включая видеофайлы и фотографии петушиных боев. По данным дела, владельцы птиц намеренно стравливали их между собой. Пернатые наносили друг другу увечья, страдали, а раны доходили до крови.

Доступ к странице не ограничивался, поэтому любой пользователь соцсети мог увидеть эти кадры.

В документах указано, что законодательство запрещает распространение сведений о жестоком обращении с животными. За подобные деяния может грозить и уголовная ответственность.

Суд также подчеркнул, что действующие правовые нормы прямо запрещают распространение информации об истязании животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах неизвестные проникли на территорию приюта для ослов, похитили двухнедельного осленка и жестоко с ним расправились. Детеныш по кличке Плюентье содержался в приюте, где находятся ослы, пострадавшие от жестокого обращения. Пропажу обнаружила сотрудница, которая пришла кормить ослицу. Поиски продолжались весь день, однако животное удалось найти только спустя сутки — убитым в собственном загоне. Владелица учреждения сообщила, что у животного имелись тяжелые травмы шеи и ног, а также отсутствовал глаз. После этого осленка застрелили.

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