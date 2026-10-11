«Из-за этого у меня нет детей»: Сысоева предъявила страшное обвинение Федункив

Фото: legion-media/Persona Stars/044

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Юмористка утверждает, что коллега пнула ее в живот во время гастролей.

Комик Надежда Сысоева заявила, что давняя ссора с актрисой Мариной Федункив могла стать причиной отсутствия у нее детей. Об этом сообщает StarHit.ru.

Сысоева решила предать огласке личные тайны и рассказала о потасовке с Федункив, случившейся много лет назад во время гастролей. Федункив отреагировала незамедлительно. В интервью 55-летняя актриса заявила, что это всего лишь спектакль Сысоевой для зрителей. С иронией она отметила, что Сысоевой просто нечем себя занять, и она таким способом хайпится на очередных скандалах.

Вроде бы все высказались, и конфликт исчерпан, но Сысоева записала видеообращение. В нем звезда утверждает, что эта история появилась в новом выпуске развлекательного шоу, где Федункив — одна из ведущих. После скандала ролик удалили со всех площадок, но команда Сысоевой успела его сохранить.

«Взрослая женщина, у которой есть ребенок, рассказывает на огромную аудиторию о том, что пнула меня в живот. Рядом одобрительно поддакивает одна известная женщина. Вместе с ними хихикает и великий психолог всея Руси», — недоумевала 42-летняя юмористка, намекая на комика Наталью Краснову и психолога Марка Бартона.

Надежда также предположила, что, вероятно, именно та стычка стала причиной того, что она до сих пор не познала радость материнства. Комментаторы немедленно атаковали Федункив, обвиняя ее в физическом и моральном насилии.

«Возможно, из-за той ситуации у меня до сих пор нет детей», — подытожила Сысоева.

Ранее, несколько дней назад, юмористка и блогер решила ответить недоброжелателям, которые постоянно пишут в комментариях под ее постами, что ее «уделала» Федункив. Сысоева перестала терпеть и изложила свою версию. По ее словам, коллега, утратившая контроль под воздействием алкоголя, ударила ее умышленно.

«Вся эта довольно немалая масса рванула и с разбега влетела мне ногой в живот», — Сысоева.

Позже Федункив в комментарии «СтарХиту» заявила, что остается при своем мнении и настаивает: Надежда просто сгустила краски, гонясь за популярностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая и актриса Надежда Сысоева планирует в течение следующего года стать матерью в отношениях с блогером Николаем Гололобовым, известного также как Коля Безопасность. Сысоева отметила, что квартира имеется и у нее, и у Коли. Они намерены попробовать пожить за городом, поскольку это мечта Коли. Пара планирует завести лабрадора и провести пышное торжество по случаю свадьбы.

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