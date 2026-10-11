Михаил Леус: первый снег в Москве может выпасть значительно позже обычного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В снежные лидеры уже выбились Сибирь и Дальний Восток.

В 2026 году первый снег в Москве может выпасть гораздо позже обычного. Таким прогнозом в своем канале в мессенджере МАКС поделился метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в снежные лидеры уже выбились Сибирь и Дальний Восток. Там, как уточнил Леус, не так давно сформировался устойчивый покров, который пролежит до весны. Самые высокие сугробы специалисты зафиксировали на метеостанции «Бохапча» в Магаданской области — 41 сантиметр.

При этом в Москве продолжается золотая осень. Первый снег в столичном регионе выпадет, скорее всего, в первой декаде ноября.

Метеоролог напомнил, что в Москве в XXI веке средняя дата выпадения первого снега приходится на 18 октября, а первый временный снежный покров, в среднем, формируется 3 ноября. Но в этом году сроки сдвинутся, заключил Леус.

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