Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Таких объявлений сотни.

Склад на севере Москвы. В картонных коробках и морозильных камерах — тонны неликвида. Сотрудники магазина сбывают его за деньги. 100 килограммов просрочки — тысяча рублей.

Вот шницель куриный. Упаковка вакуумная вздулась. Мы видим, срок годности истек еще три месяца назад. Такая же история и у колбас куриных тоже. Они просрочены уже два месяца. Огурцы, покрытые плесенью, помидоры мягкие, запах неприятный.

Испорченные продукты оптом продают под видом корма для животных. Тухлая еда уходит с полок, но потом обретает новую жизнь в новой упаковке и с другим сроком годности. Через закрытые телеграм-каналы, соцсети. Таких объявлений сотни.

Из Москвы просроченный товар фурами уходит в регионы. Там им забивают гаражи и склады. Потом — мелкие магазины, ларьки и столовые.

Один из гаражей с обилием просрочки журналисты нашли в Челябинске. Вяленое мясо без какой-либо упаковки. Рядом в холодильниках — колбаса с истекшим сроком годности.

«Никто ничего не выкидывает. Все всю просрочку перерабатывают уже в кулинарию. Потом кулинария начинает зависать на прилавках. Они обрабатывают продукты большим количеством пряностей. То есть когда много уксуса, много чеснока, много специй, то очень сложно распознать», — объяснил Алексей Одинец, биотехнолог, академик РАЕН.

Замаскированную специями говядину продают на оптовых рынках. Если мясо не покупают, из него делают полуфабрикаты или консервы и возвращают на прилавок.

Мелкие магазины — еще одно звено в цепочке реализации неликвида. Мы нашли просрочку в супермаркете на севере Москвы. Продавец согласилась убрать ее из морозилки только после замечания. До этого ее ничего не смущало.

Вместе с экспертом по качеству продуктов Ростиславом Гурманом мы решили проверить, что в магазинах предлагают покупателям. Вопросы не только к качеству курицы. В морозилках — партии залежавшегося товара.

«Видите, шкура оторвана, вот эта ржавчина вокруг, вот эти пятерки, все это уже рыба так себя ведет, когда выходит срок годности. Нормальная скумбрия прям идеально выглядит», — объяснил Ростислав Гурман, эксперт по качеству и безопасности продуктов питания.

«На что идут продавцы маленьких магазинов, мы не берем сетевиков. Они обманывают, вводят чуть в заблуждение потребителя, клея, что товар уценен, ввиду того, что там просрочен срок», — рассказал юрист Эрадж Сайфулоев.

Российские ритейлеры ежедневно списывают около двух тысяч тонн просроченных товаров. Для систем «Меркурий» или «Честный знак» формально они уничтожены. Но маркировку перебивают, наклеивают новые этикетки и пускают в продажу. До 15 процентов неликвида возвращается на рынок, хотя по закону его должны утилизировать.

«Для компаний, которые занимаются утилизацией, выгода в двух направлениях. Первая, соответственно, — это сама по себе оплата вывоза, то есть они получают деньги. И второе, соответственно, — это дальнейшая перепродажа. А магазинам, которые находятся в регионах, им интереснее покупать те же самые сосиски не за 200 рублей за пачку при большом объеме, за 22 рубля, например», — объяснил маркетолог Игорь Новиков.

Магазины заключают договоры со специализированными компаниями по утилизации. Но многие из них перепродают просрочку. Как, например, фирма в Екатеринбурге. 75 рублей за килограмм.

«Эта дорога на полигон от помойки, от мусорного бака торговой сети она не прозрачна так же, как и любая продукция. Эта продукция может по пути куда-то исчезнуть, не доехав до полигона, и не утилизировать. Именно конкретно уже на полигоне», — рассказала Инна Коваленко, руководитель комитета по обеспечению безопасности продукции для детей и подростков Объединения потребителей России.

Прибыль с просрочки перевешивает и штрафы, и уголовную ответственность. Оборот теневого рынка, по оценкам экспертов, — 50 миллиардов в год. Контроля за утилизацией. Схема рушится только после массовых отравлений, после которых ненадолго тухлятину убирают с полок.

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