Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Все посчитано, копеечка к копеечке.

Обеспечение безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей — вот один из ключевых приоритетов бюджета на будущий год. Это подтвердил глава Минфина во время так называемого «нулевого» чтения в Совете Федерации.

Есть такая традиция в парламенте: до рассмотрения и утверждения проекта бюджета в нижней палате его уже анализируют в верхней. И даже успевают внести свои предложения.

Успели обсудить многое в этот раз — от лобстеров и акцизов на них как способа пополнения доходов до инженерного лицея в Братске как примера того, каких еще расходов следовало бы добавить в бюджет.

Собственно, поиск баланса между поступлениями и тратами — и есть работа правительства и парламента. Но общий фокус четко видят и там, и там.

«Принципиальное значение имеет сохранение социально-ориентированного семейно-центричного характера бюджета. Так, детский бюджет, как мы его называем, на три года составляет десять триллионов рублей. Продолжится предоставление материнского капитала и других семейных выплат», — сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Да, все социальные выплаты по-прежнему будут индексировать на размер инфляции. Она у нас по итогам года составит ориентировочно 6,8%, так что с 1 февраля 2027 года после индексанции материнский капитал впервые составит миллион рублей за ребенка. Правда, за второго, в случае если за первого еще не получали. Но тем не менее — миллион за новорожденного. В 2007 году, когда проект только стартовал, платили 250 тысяч рублей. Подумать только: 20 лет работает программа.

Уже сейчас родителями становятся и получают маткапитал дети, которые сами принесли своим родителям маткапитал.

Какие еще есть интересные статьи расходов? На образование и здравоохранение в федеральном бюджете заложено 3,6 трлн рублей, а по всей бюджетной системе почти 17 трлн, или 7% ВВП. Будут построены 77 новых школ, отремонтированы 2 340 зданий учебных заведений. На кампусы и общежития выделят более 160 млрд рублей.

Еще «крупные мазки» бюджета: на нацпроекты в трехлетней перспективе предусмотрено более 19 трлн рублей, в том числе по направлению «Технологическое лидерство»: льготный лизинг морских судов, помощь авиакомпаниям в приобретении новых лайнеров. Объемы строительства дорог тоже не снижаются: 4,4 трлн рублей на три года. На аэродромы выделят 140 млрд рублей и реконструируют 75 объектов.

В общем, все копеечка к копеечке. Проверила Счетная палата.

«В 2027–2029 годах также предполагается ежегодный рост расходов бюджета. Их объем составит 48,7 трлн в 2027-м году, 51 трлн в 2028-м и почти 54 трлн в 2029-м. Согласно структуре расходов федерального бюджета, основные ресурсы будут направлены на обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, на выполнение социальных обязательств государства, а также на поддержку различных отраслей национальной экономики», — сказал на пленарном заседании Совета Федерации председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

А вот это может быть самый важный сигнал нашим геополитическим противникам. Несмотря на все их попытки подорвать нашу экономику, мы который год, не влезая в адские долги и не имея внешней подпитки, как некоторые, умудряемся обеспечивать не только расходы на оборону, которых, понятно, много, но и социальные программы, и развитие. И так у нас все просчитано на три года вперед. В прогнозе — осторожный, но уверенный рост.

Напоминаю: Украина не знает, где взять деньги, чтобы заткнуть дыру в бюджете сейчас. Про планирование трат на будущие годы там даже речи пока не идет.

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