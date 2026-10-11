Фальков назвал срок получения образования в вузах по новой модели обучения

Фальков: срок получения образования в вузе по новой модели составит до шести лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше других.

Срок обучения в вузе при переходе на новую модель составит от четырех до шести лет в зависимости от выбранной специальности. Об этом в беседе с РИА Новости сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По словам министра, врачи, педагоги и инженеры будут учиться на пару лет дольше, чем те, кто решит связать свою жизнь, например, с туристической отраслью.

Валерий Фальков добавил, что сроки обучения в магистратуре также изменятся. Они тоже будут разниться — многое будет зависеть от выбранного направления. Минимальный срок обучения в магистратуре составит год, а максимальный — три.

В России в 2023 году стартовал плавный переход вузов на новую модель образования. Он должен завершиться до 2030-го. Сегодня в проекте участвует 17 учебных заведений страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобрнауки РФ изменит правила поступления в вузы. Это реакция чиновников на многочисленные жалобы абитуриентов, которые без льгот и олимпиад просто не могли претендовать на бюджетные места.

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