Дата-центр «Яндекса» во Владимире поврежден из-за атаки БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В компании предупредили о возможных перебоях в работе каналов техподдержки и рекомендовали пользователям задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов во Владимире получила повреждения инфраструктура дата-центра «Яндекса». Об этом 11 октября заявили в компании.
«В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена», — говорится в публикации в Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. Профильные службы устраняют последствия на месте происшествия.
В компании предупредили, что текущая конфигурация ресурсов остается неустойчивой, а платформа функционирует в аварийном режиме. Пользователям рекомендовали задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.
В «Яндексе» также предупредили о возможных перебоях в работе каналов технической поддержки. Специалисты оценивают ущерб и варианты возобновления работы дата-центра.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в дата-центре компании «Яндекс», расположенном в Сасово Рязанской области, произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Огонь охватил часть инфраструктуры центра.
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