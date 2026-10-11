Как минимум четыре человека погибли из-за урагана «Исайя» в США

Фото: Reuters/Marco Bello

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Стихия оставила без света почти 480 тысяч человек.

Ураган «Исайя» прошел по юго-востоку США, унеся жизни как минимум четырех человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных властей. Еще пятеро пострадавших направлены в больницы.

«Этот шторм ударил, как товарный поезд. Он был быстрым. Он налетел, как удар Майка Тайсона», — цитирует New York Post вице-губернатора Флориды Джея Коллинза.

На побережье Мексиканского залива, где из-за разгула стихии без электричества остались почти 480 тысяч потребителей, начались восстановительные работы. По данным властей, две смерти зафиксированы в округе Эскамбия во Флориде, еще две — в Алабаме. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат по-прежнему находится в нестабильной ситуации, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Угроза для внутренних районов сохраняется: отдельные торнадо и сильные ветры остаются опасными на юго-востоке до раннего утра воскресенья, пока остатки урагана продвигаются на север. Также существует вероятность внезапных наводнений в районах от северной Джорджии до западной части Северной Каролины.

«Исайя» ослаб и превратился в посттропический циклон после того, как впервые вышел на сушу недалеко от Дестина, штат Флорида, и получил вторую категорию по шкале Саффира — Симпсона. Это первый выход урагана на сушу в США с тех пор, как ураган третьей категории «Милтон» обрушился на побережье к югу от Тампы ровно два года назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 17 километрах к северо-западу от Киселевска. Сейсмолог Константин Рябинкин предупредил о повышенной вероятности повторных толчков в течение недели. Специалисты ведут усиленный мониторинг района.

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