Эпидемия без доказательств: почему западные СМИ заговорили о чуме в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Пока зарубежная пресса писала о «секретной программе биологического оружия», Россия отчитывалась перед ВОЗ — в итоге карантин сняли в тот же день, когда выяснилась правда.

России пришлось отражать полноценную информационную атаку из-за эпидемии, которой не было. Поводом стал инцидент в Иркутской области, где в местной больнице скончалась молодая девушка, у которой было что-то с легкими. Но так как она работала в противочумном институте и информация об этом попала в сеть, то «понеслось».

Фантазии публиковались даже в солидных вроде бы СМИ. Самые экзотические: от «разбила пробирку в лаборатории» до «это секретная программа по созданию биологического оружия».

Причем довольно быстро статьи со вполне обоснованными заголовками вроде «Возможно, это чума? Ведется проверка» и тому подобными скатились к обвинительно-разоблачительным заявлениям: «Это точно чума!», «Мир накануне эпидемии», «Россия все скрывает». Особенно старались западные СМИ.

«Есть причина, по которой западные политики и западные СМИ реагируют так, будто это что-то из ряда вон выходящее. Они абсолютно хотят демонизировать Россию, потому что Россия их враг. Они не хотят принять поражение Украины от России. И они делают все возможное, чтобы распространять страх среди западного населения — вот их цель», — прокомментировал ситуацию французский политолог Херве Лепаж.

Вал фейков был таким плотным, что Роскомнадзор начал анализ размещенных публикаций, и там речь шла вплоть до запрета доступа к информационному ресурсу.

Самое неприятное в этой истории — то, что Россия как раз ничего и не скрывала, а всю правду об иркутском случае рассказывала. Прежде всего специалистам ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, которых это касается, а не западным журналистам.

А правда заключалась в том, что умерла молодая девушка от пневмонии, но установить сразу, какая именно бактерия ее вызвала, не удалось. Проверили всех контактировавших, ввели ограниченный карантин — чумы не обнаружено. Все, в пятницу карантин сняли.

И пока мы проверяли, мы говорили: «Мы проверяем». А когда проверили, заявили: «Мы проверили — чумы нет». Вот это и есть правда. Скучная, рутинная работа по алгоритмам.

Опыт США и вклад советских ученых

Для сравнения: в США каждый год фиксируют по 7-10 случаев заражения чумой, есть природные очаги, а вот буквально в июне в штате Нью-Мексико умерла женщина. И ничего, никто не истерил.

Так что, даже если бы «иркутский» случай заражения чумой подтвердился, это не привело бы ни к вспышке, ни к эпидемии.

Именно российские и советские ученые совершили колоссальный прорыв в борьбе с чумой, превратив смертельную угрозу в контролируемое заболевание. Еще в конце XIX века русский микробиолог Владимир Хавкин, работавший в Европе и Индии, создал первую в мире так называемую «мертвую» вакцину от чумы. Затем советский бактериолог Магдалина Покровская создала живую вакцину и испытала ее на себе.

Советские медики одними из первых в мире успешно применили антибиотики для лечения самой страшной, легочной формы чумы. Именно советский опыт массовой вакцинации, жесткого карантина и системной дезинфекции стал международным стандартом.

«Я бы вот на что обратил внимание. Посмотрите, все-таки мы можем жить спокойно, потому что наш Роспотребнадзор да буквально за несколько часов разобрался в ситуации да, когда нужно сняли ограничения, когда была ну то есть необходимость, поставили диагноз да. То есть определили все. Это говорит о том, что вот эта система. Вот есть у нас такая программа Санитарный щит страны, что он прекрасно работает», — продолжил тему научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев

Не только с чумой мы помогли человечеству справиться: натуральная оспа, полиомиелит, холера, лихорадка Эбола — российская наука по праву занимает ведущие позиции по многим направлениям. Чего далеко за примером ходить? Где была создана первая вакцина от COVID-19? В России. Но об этом на Западе, конечно, предпочитают умалчивать. Потому что это не ложится в их картину мира, где Россия грязная, отсталая страна-бензоколонка, как любили говорить. При этом почему-то боятся до чертиков эту самую Россию и городят про нее небылицы.

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