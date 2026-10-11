Лерчек отказалась проходить полиграф по делу о пропаже украшений на 14,5 миллионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Прежде блогер жаловалась на неправомерные действия следователя. Адвокат Виктор Дугин заявлял, что он не вернул Чекалиной изъятые в начале разбирательств ценности.

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, отказалась проходить проверку на полиграфе в рамках расследования по факту исчезновения ее ювелирных украшений на сумму почти 14,5 миллиона рублей. Об этом журналистам ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Прежде прокуратура Москвы отменила постановление следствия о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении следователя Никиты Тулупова. Ему инкриминировалось, что он якобы не приобщил данные о ювелирных изделиях, изъятых в ходе предварительного расследования дела Чекалиной.

В рамках доследственной проверки все следователи по делу Лерчек прошли испытание на полиграфе, в результате которого была установлена непричастность правоохранителей. Следствие отозвало из Басманного суда Москвы ходатайство об избрании домашнего ареста для Тулупова. Мосгорсуд подтвердил решение прокуратуры.

В ходе обыска по делу блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина изъяли более 20 комплектов ювелирных изделий брендов Cartier, Graff, Van Cleef & Arpels, а также браслеты, серьги, ожерелья и часы Cartier, Rolex и Chopard. Адвокат Виктор Дугин заявлял, что следователь не вернул Лерчек украшения, изъятые в начале следствия.

Лерчек стала фигурантом дела о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов, но вину не признала. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в размере 763 573 551 рубля и запрету на продвижение бренда в интернете на три года. Также назначен испытательный срок пять лет с обязанностями: не менять место жительства без соответствующего уведомления, являться на регистрацию не реже раза в месяц, не заниматься администрированием сайтов и интернет-платформ с целью получения дохода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Чекалина предупредила подписчиков о мошенничестве с косметикой своего бренда. По ее словам, продавцы из Китая копируют оригинальные карточки товаров на маркетплейсах и размещают под ними свою продукцию.

Бренд косметики блогер запустила в апреле 2026 года. В первую коллекцию вошли блески-бальзамы для губ и система ухода за лицом. После старта желающих купить оказалось так много, что сервисы не справлялись с количеством заказов, а некоторые покупатели сообщали о задержках.

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