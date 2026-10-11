Рабочий погиб под грудой песка на эстакаде в Ленобласти

Леноблпожспас: двоих рабочих засыпало песком в траншее на КАД, один из них погиб

Фото: МЧС Ленинградской области

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Авария произошла во время дорожных работ. Под завалами оказались два человека, одного из них успели спасти очевидцы.

Один человек погиб в результате аварии на 31-м километре кольцевой автомобильной дороги (КАД) во Всеволожском районе Ленинградской области. Во время дорожных работ в траншее двух рабочих засыпало песком. О происшествии рассказали представители «Леноблпожспас» в мессенджере МАКС.

На место происшествия выехали специалисты учреждения и аварийно-спасательная группа. Одного из пострадавших до прибытия пожарных смогли вытащить из траншеи очевидцы, они передали мужчину бригаде скорой помощи, после чего его госпитализировали.

Второго рабочего из-под груды песка извлекли пожарные и также передали медикам, однако врачам осталось лишь констатировать смерть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане после столкновения с грузовиком обрушился пешеходный переход. Инцидент произошел в селе Кощаково. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир.

Также 5-tv.ru писал об обвале на шахте «Черемуховская» в Североуральском муниципальном округе Свердловской области. Под завалами обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Обрушение породы произошло на горизонте минус 1040 метров. На аварийном участке находился один человек, с которым не удавалось связаться. К месту направили два отделения горноспасательного взвода, спасатели прибыли на шахту через семь минут, но обнаружили горняка уже мертвым. На время ликвидации последствий 98 человек, находившихся в шахте, не эвакуировали.

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