Фото, видео: Reuters/Pedro Nunes; 5-tv.ru

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Пока европейские лидеры обещают новые «купола» и запускают ракеты с подлодок, их собственные избиратели выходят на площади — и все чаще с требованиями, которые власть предпочла бы не слышать.

Соглашение о поставках российского дизельного топлива в США поднимает вопрос о том, достанется ли это топливо европейцам. Официально от него в Европе отказались уже давно. Открытым остается и встречный вопрос: готова ли Россия помогать Европе с дизелем сейчас.

Британские консерваторы, находясь в оппозиции, обещают при возвращении к власти накрыть острова «щитом» по образцу израильского «Железного купола» и американского «Золотого купола». Цена вопроса — десять миллиардов фунтов. Что, в общем-то, недорого. Но главный вопрос: а чем? И зачем? «Золотой купол» Трампа пока только на бумаге. Это красивый и дорогой проект.

«Железный купол» Израиля существует, но он хорош против самодельных ракет палестинцев. А как дошло дело до конфликта с Ираном и гиперзвука, так и дал «течь» купол. Так что будут строить британцы? Впрочем, главное сейчас для британских консерваторов — пообещать и выбить деньги на реализацию. Пока золотые «купола» у всех на слуху.

Французы не отстают. 6 октября с подлодки запустили новую баллистическую ракету. Макрон наблюдал за запуском с борта фрегата и позже написал: «Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись». Он уже не первый раз повторяет эту мысль, так что, видимо, у него «пунктик».

Человек, которого побивает собственная жена, вероятно, испытывает какое-то удовлетворение оттого, что здесь она его не достанет: в компании мужчин в форме он, как главком, может запустить дорогую игрушку. Стоимость программы по созданию новой ядерной ракеты, примерно 7,5 миллиарда евро. Но ведь эта ракета не сама по себе, она для чего-то нужна, а именно для новой подводной лодки, Париж заказал четыре новые субмарины стоимостью примерно 45-50 миллиардов евро.

Этих денег с лихвой хватило бы на то, чтобы «починить» французскую систему образования, где банально не хватает школ и учителей из-за хронического недофинансирования. Из-за этого школота и бунтует. Перед каким выбором сейчас стоят все крупные европейские страны, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Полыхает с каждым днем все ярче, сильнее, опаснее — стихийный школьный бунт во Франции оборачивается совершенно кровавым побоищем. Мэр Сен-Дени — одного из самых полыхающих пригородов Парижа — пытается встать между полицейской цепью и разъяренной молодежью, кричит: «Остановитесь!»

Через мгновение его самого выводят из толпы, спасая от порции слезоточивого газа.

«Полицейские начали отступать, но были в шаге от рукопашной схватки со старшеклассниками, а ведь напомню, что большинство из них несовершеннолетние», — прокомментировал мэр Сен-Дени Балли Багайоко.

Возраст, однако не делает эту толпу безобидной. Но поджоги и погромы только усиливаются. Движение особенно нарастает в бедных районах, где требования протестующих максимально бытовые. И только сейчас власть начинает менять тон и говорить не только языком полицейских дубинок.

«Гнев молодых людей возник не на пустом месте. Никто не может оставаться безразличным к тревогам, которые они выражают», — заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

В Елисейское дворце-кризисное совещание. Первое за три недели всефранцузского бунта. Макрон недоволен сразу всеми и, по данным французской прессы, «много ругается». Считает ответ слишком жестким. Требует от правительства больше реакции. В преддверии президентской кампании воспряли и антимакроновские силы на такой волне.

«Французская экономика находится на грани банкротства», — заявил лидер партии «Национальное объединение», депутат Европейского парламента IX и X созывов Жордан Барделла.

И это уже далеко не только французская история. В Италии бастуют фермеры. На выходных протесты и тут становятся общенациональными. И даже глава Еврокомиссии признает: легче не станет.

«С конца февраля цены на газ выросли на 140%. Цены на дизельное топливо удвоились. «Бизнес испытывает сильное давление», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

И следом уже в ее адрес начинает звучать откровенно непарламентская лексика.

«Госпожа фон дер Ляйен, вы-могильщик европейской экономики. После сегодняшнего выступления вас следовало бы сразу отправить в психиатрическую лечебницу», — заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

На центральной площади Мадрида — протестный лагерь. Тысячи палаток. Протесты расходятся по десяткам городов. Правительство Санчеса пытается принять срочные меры, депутаты блокируют-и все оборачивается тяжелейшим политическим кризисом. Парламент распущен. На ноябрь назначены досрочные выборы.

«То, что происходит сейчас в социальной жизни ЕС, уже невозможно игнорировать-ситуация стала критической», — отметил политолог, член испанского отделения «Движения гуманистов» Хайме Миранда.

Особенно остро этот вопрос звучит в Германии, где оппозиция не перестает удивляться поступкам своего канцлера.

«Прямо в день национального праздника Германии Мерц покинул страну и отправился на свою истинную эмоциональную родину-на Украину», — заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

Немецкий бунт-пока без горящих баков, но уже массовый. Важна не только численность, но и место сбора. Маршрут проходит через политический центр Берлина-протест вплотную подходит к зданиям федеральной власти

На бумаге Германия снова растет. Военная инфраструктура расширяется. А свежие опросы показывают обратную сторону милитаризации: огромный уровень недовольства канцлером.

«Германия в одиночку уже утопила на Украине 100 миллиардов евро. А теперь пообещали еще больше миллиардов, в то время как внутри страны катастрофически не хватает средств, на немецких налогоплательщиков возлагают все больше налогов и сборов. Сокращают социальные выплаты», — заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Среди экспертного сообщества звучат и вполне конкретные политические «приговоры».

«Сегодня в Евросоюзе у нас политические руководители, которые в большинстве своем атлантисты, которые одержимы войной и не заботятся о законных требованиях своего народа», — заявил политолог из Франции Николя Миркович.

И те же земельные выборы в Германии показали, насколько плачевным становится результат правящих союзов, в то время как протестные партии не только побеждают, но уже и получают должности и полномочия в парламентах.

И неудивительно, что голоса оппозиционных политиков по всей стране будут пытаться именно заглушить и перекричать-первая же крупная резолюция, которую попытаются принять здесь антиправительственные силы, призывает к мирным переговорам вместо расширения войны. Фактически они готовятся как минимум на уровне своей земли официально объявить политику Берлина провальной.

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