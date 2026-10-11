Удары по мостам и энергетике: как меняется положение Украины

Фото, видео: Reuters/Vladyslav Sodel; 5-tv.ru

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Отказ Москвы от «воздушного перемирия» запустил цепочку событий, которую в Киеве, похоже, не просчитали.

Россия не приняла предложение Владимира Зеленского о так называемом воздушном перемирии. Об этом стало известно на фоне изменения риторики киевского режима, который попытался скорректировать тактику после того, как стало ясно: принудить Россию не удается, а перебои с топливом бьют прежде всего по основным спонсорам Украины.

Суть предложения Зеленского сводилась к размену: Украина не наносит удары по российским НПЗ, а Россия — по объектам, критически важным для Украины. Однако Москва на это не пошла, усилив оборону своих стратегических объектов, мы начали в ответ принуждать оппонентов понять, что так с нами вести себя нельзя. Российская сторона неоднократно подчеркивала: условия мирного соглашения известны. Москва готова вернуться к их обсуждению, когда противоположная сторона будет к этому готова.

И вот Россия с конца августа наращивает удары прежде всего по Киеву и его окрестностям. Не прекращает ни на один день. В середине сентября Киев и Киевская область официально были отнесены правительством к зоне повышенного риска для ведения коммерческой деятельности. Киев начали обносить рядами колючей проволоки. Официально опасаются нового русского наступления. Возможно, так осваивают бюджеты, кто на что способен.

Удары по мостам и энергетике «расшивают» Украину по Днепру

Теперь раздаются призывы изменить статус Киева на зону «боевых действий». Меж тем ударами по мостам — и в Киеве, и далее, в Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске. Украина вся «расшивается» по Днепру. Процесс этот небыстрый, но необратимый. Корреспондент «Известий» Александр Орлов следит за обстановкой.

Склады. Производства беспилотников и ракет. Удары по Украине — каждодневные. В прицеле опоры ЛЭП. И главные энергетические объекты. Киевская ГЭС, ТЭЦ-5 и Трипольская ТЭС. Вновь под обстрелом мост, на этот раз в Запорожье. Его использовали для переброски военных грузов, как одну из главных артерий для ВСУ на передовой.

А Северный мост в Киеве затянули сеткой. Как будто она когда-то защищала от реактивных дронов и ракет.

«Россияне теперь используют дроны с реактивными двигателями — „Герань-4“, „Герань-5“. Это невероятно быстрые боевые аппараты. Мы часто говорили об этом в последние дни», — констатировал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Ящик Пандоры открыл сам Зеленский, когда ВСУ начали наносить удары по российской логистике и энергетике. Ответка оказалась больнее, чем ожидалось.

Обесточенные станции, трамваи и тотальный блэкаут. Кадры, которые на Украине выводят на первый план, говоря о последствиях атаки России. Даже Верховная Рада, пишут, осталась без света. Правда, из подтверждений — только селфи нардепа Железняка. Такая показуха, направленная на выпрашивание европейских денег, работает уже четыре года.

«Оборонных пакетов для Украины нужно больше», — заявил Владимир Зеленский.

Сейчас подачки нужны как никогда. Боевые действия для Киева дорожают. Глава бюджетного комитета Верховной рады заявила: в 2024 году один день в таком режиме обходился Украине примерно в 140 миллионов долларов. В 2026 году — уже в 190 миллионов.

Подорожало производство дальнобойных дронов. Например, FP-1 в 2025 году оценивали примерно в 47 тысяч евро за штуку. В 2026 году называли диапазон 55–75 тысяч долларов. Более дальнобойные модели прибавили в цене в два раза.

«Дроны становятся в дефиците по причине дефицита комплектующих для них. И, соответственно, запускать их становится сложнее, потому что цели надо выбирать более четко, понимая, что завтра тебе в том же количестве их не поставят. А основной акцент был сделан именно на этот вид боеприпаса», — пояснил политолог Алексей Шильников.

Боеприпасы для артиллерии тоже дешевле не стали. Самый популярный — 155-миллиметровый — с 2022 года подорожал в два раза, а некоторые особо редкие позиции — в шесть раз. Все из-за дефицита на европейских заводах — они просто не справляются с нужным объемом. А низкое предложение и высокий спрос меняют цены.

«Рост расходов на войну продолжается и будет продолжаться. Но его ощущают только западные страны, прежде всего Евросоюз. Владимир Зеленский выставляет все больше и больше счетов Западу. Дай, дай, дай больше, больше денег», — отметил военный эксперт, полковник в отставке Игорь Витюк.

Но там уже тоже осталось немного. И когда к уже выделенным 90 миллиардам Зеленский требует дополнительные 27 — Европа заявляет, что ему не нужно. И отказывает.

«Приехал Мерц и говорит: ребята, ну как-то поумерьте аппетиты, денег больших уже в Европе нет», — рассказал народный депутат Украины V–VII созывов Владимир Олейник.

Своего при этом не осталось. Теперь — совсем. Главные статьи экспорта Украины — зерно и металлургия. Были. Аграрный сектор упал на 36,6% — нечем вывозить, порт Одессы заблокирован.

Все пять главных металлургических заводов на Украине остановили производство после серии ракетных ударов. А налоги, особенно сейчас, тоже не кормят. В этом году их собрали около 42 миллиардов долларов. При этом потратили на войну 44 миллиарда.

Экономическая система Украины за последние годы получила сразу несколько мощных ударов по энергетике, производству и логистике. Денег становится все меньше, а заработать их все труднее. Финансовый поток с Запада рано или поздно перекроют. Поэтому система оказалась на наклонной. И чем дольше она катится — тем быстрее окажется на дне.

Немногочисленные поступления в бюджет идут только на зарплаты бюджетникам, военным и на пенсии. И конечно, на проценты по долгам. Больше — вообще ни на что не хватает, заявили в Раде. Госдолг с 22-го года увеличился почти в два раза. Таким образом, сейчас вся страна живет только за счет подачек. И такая разрушенная экономика приводит к политическим решениям. Никакого НАТО — этот вопрос даже не в повестке дня.

«Членство Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Для такого решения необходим консенсус — согласие всех союзников», — произнес госсекретарь США Марко Рубио.

Евросоюз тоже не ждет Украину в своих объятиях. Заехавший в Киев Мерц снова предложил схему, при которой Киев на скамейке запасных может посидеть в Европарламенте, но без объединения бюджетов и без права принимать решения. Никому не нужна нищая, коррумпированная, наполненная оружием страна в «дивном саду».

«Но я точно знаю — и это действительно будет позицией Европейской комиссии, — что полноценное членство возможно только при условии проведения масштабных реформ, которые Украина должна осуществить», — подчеркнула европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

Больше того, целый ряд стран видят в Киеве конкурентов. У Польши, например, есть свое зерно, которое она поставляет соседям по Евросоюзу. Украинские чиновники признаются, что без поставок в ЕС им придется запустить 40% своих полей.

«Деньги идут на вооружение. А тем временем не хватает еды», — заключил вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.

Каждый следующий день — хуже предыдущего. Партнеры начинают смотреть в сторону. Повреждения не успевают восстанавливать. Правый берег постепенно теряет связь с левым. Киевские чиновники уже посчитали, что на восстановление страны им понадобится пятьсот миллиардов. Но, не понимая, что дальше продолжать нельзя, вместо этого они заказывают новые дроны. Пока есть на что.

Формула «воевать нельзя мириться» стала главным вопросом недели

И вот для Украины наступает время сложных вопросов, на которые лучше давать честные ответы. Как расставить знаки препинания в формуле «воевать нельзя мириться»? Появилось за одну неделю сразу три опроса, которые по-разному расставляют акценты.

Первым и по-настоящему настоящей сенсацией стала публикация опроса, проведенного компанией Active Group. На вопрос «Допускаете ли вы территориальные компромиссы ради мира?» больше половины ответили: «Да». Тех, кто против, в полтора раза меньше.

Понятно, что слово «компромисс» в данном случае для Украины подразумевает уступки территориями. И хотя в открытую это не прозвучало, понятно, что большинство готовы отказаться от земли. И формула мира звучит тогда так: «Воевать нельзя, мириться».

И это сильный сигнал для власти. Естественно, в украинской прессе стали писать, что вот этот опрос неправильный. И тут же вышел еще один от группы «Рейтинг». Они задали вопрос: «Что важнее — мир или победа?» И 50% украинцев говорят, что мир важнее любой победы.

Казалось бы, нет противоречий. Но был еще подвопрос про территории: и 56% допустили «компромиссы», то есть уступки при гарантиях безопасности со стороны США и европейских партнеров, включая финансирование ВСУ и поставки оружия.

Надо ли объяснять, что ранее эти социологи плотно сидели на западных, прежде всего американских, грантах? То есть их позиция — все-таки мириться, но под крышей НАТО.

И наконец, под занавес недели появился третий опрос, можно сказать, официальный, в котором 62% опрошенных якобы ответили, что готовы терпеть и дальше столько, сколько потребуется. То есть никакого мира, никаких уступок. То есть по их правилам грамматики все-таки надо писать: «Воевать нельзя, мириться»? Нет, «Воевать, нельзя мириться».

Реальность на фронте подтверждает то, о чем говорят опросы на Украине

Опросы на Украине и ответы на них жителей страны говорят о том, что в Киеве все больше людей осознают, что цепляться за остатки территорий Донбасса бессмысленно. И ежедневные удары по Киеву, и сводки с фронта помогают принять эту мысль. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказывает с передовой.

Самолеты Су-34 сбрасывают фугасные бомбы в сторону позиций противника. Российская армия громит днем и ночью оборонительные рубежи врага, зажатого в кольце Харьковского направления.

ВСУ регулярно пытаются вырваться из Волчанского котла. На этой неделе штурмовую группу врага наши разведчики засекли севернее поселка Курганное — бывшего Пионера, но пройти вперед украинским боевикам не дали — половина штурмовиков уничтожена, остальные сбежали, когда включилась реактивная артиллерия.

Внутри котла остатки националистов пытаются прятаться по посадкам и подвалам. Не помогает — в небе круглосуточно висят наши глаза. За работой оператора Молнии мы наблюдаем в блиндаже, дрон постоянно маневрирует в воздухе, чтобы ВСУ не смогли его сбить, а затем резко устремляется на вражеский пункт управления БПЛА.

Как только этот густой лес зачистят от украинских боевиков, к позициям выдвинутся наши штурмовики. Накануне они заняли село Аннополье, тем самым расширили внешнюю зону окружения. Населенный пункт крохотный, но имеет огромное значение — отсюда удобно держать под огневым контролем дорогу Старый Салтов — Подсреднее, по которой шло снабжение противника.

«Это видно сейчас по темпам, по докладам, у нас много укрепрайонов противника заняты нашими военнослужащими», — рассказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Заря».

Штурмовиков поддерживают не только огнем. Каждой группе нужен непрерывный подвоз боеприпасов, продуктов, медикаментов, с этим тоже справляется беспилотная техника.

Бойцы сейчас выезжают на передовую. Везут все необходимое для ребят, здесь продовольствие и бензин. Все есть.

Грамотная логистика, быстрое реагирование и личное мужество. На любом конце линии соприкосновения это помогает добиваться успеха нашим вооруженным силам. Еще один котел в Доброполье уже докипает. Городская застройка превратилась в ловушку для украинских боевиков, в которой они мечутся от здания к зданию — безуспешно.

Каждый день бойцы группировки «Центр» зачищают новые кварталы. Северная часть вдоль железной дороги, городской парк, стадион, дом культуры уже контролируются российскими силами. Враг занял территорию шахты «Добропольская», превратив ее в подземную крепость — на промышленном объекте очевидно есть где укрыться: коммуникации, горизонтальные выработки, вентиляционные ходы.

«Пытаются FPV-шками, пытаются огнестрельным оружием отстреливаться, но не сильно ему это помогает», — рассказал оператор отряда беспилотных систем «Вега» Приволжского соединения группировки войск «Центр» с позывным «Беркут».

Единственный вариант — сдаться. Вот в небо поднимается беспилотник, который несет на себе не боезаряд, а сотни листовок с инструкциями — как сложить оружие и сохранить жизнь.

«Тут инструкция, как подойти в плен нашим бойцам, чтобы остаться живыми», — рассказал оператор отряда беспилотных систем «Вега» Приволжского соединения группировки войск «Центр» с позывным «Габа».

Зачистка Доброполья — вопрос времени. Освобождение города открывает еще один фланг для охвата Краматорско-Славянской агломерации. А в перспективе и с Харьковского направления, где затягивается Волчанский котел. Он даст Белгородской области зону безопасности больше двадцати километров от границы.

Киев отвечает на котлы терактами в Черном море

Украина огрызается: мы видим и налеты дронов на города, в том числе вглубь России, и удары по трассам вблизи зоны боевых действий, и теракты в Черном море. Настоящей экологической катастрофой могла обернуться атака ВСУ на танкер в районе Сочи. Это огромное судно почти 50 метров в ширину и более 200 метров в длину, способное перевозить до 100 тысяч тонн нефти. К счастью, конструкция судна и действия наших спасателей не позволили нефти вылиться в море.

Но есть тут еще один важный момент: этот танкер не под санкциями, он не вез ничего запрещенного в Россию. Он вез нефть в Индию, команда международная.

То есть с любой точки зрения это пиратство и терроризм в чистом виде. Тем более сейчас, после дизельной сделки США и России, а это ведь является ее нарушением.

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