Нужно отключить всего один ген: ученые нашли способ в разы продлить жизнь

Фото: 5-tv.ru

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Российский эксперт предположил, что старение может быть запрограммированным процессом.

Отключение работы определенных генов у животных позволяет увеличить продолжительность их жизни в разы. Соответствующее заявление сделал академик Российской академии наук (РАН) Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова на фестивале «Наука 0+» в рамках «Звездного лектория».

«Оказывается, что у простых животных удается, испортив работу определенного гена — рецептора к инсулину или аналогов — существенно увеличить продолжительность жизни. В разы», — цитирует его ТАСС.

Ученый отметил, что это не случайно: в биологических организмах заложен колоссальный потенциал обновления. Он напомнил, что существуют животные, которые практически не стареют, и растения, стоящие тысячу лет, такие как эвкалипты.

По мнению академика, за старением стоит «программа». Ныне живущие виды прошли отбор и существуют сотни миллионов лет. Для каждого из них обновление крайне важно, чтобы оставаться на Земле и приспосабливаться к жизни. Именно эта программа, указал Лукьянов, ограничивает срок жизни человека, и на нее теоретически можно повлиять.

Фестиваль «Наука 0+» — одно из главных событий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Он проводится с 2006 года по инициативе главы МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего. В Москве пройдут более десяти тысяч лекций, мастер-классов, научных шоу и выставок. Мероприятия также состоятся в Белоруссии, Китае, Сербии, Индии и других государствах в рамках Открытых недель науки стран БРИКС+.

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