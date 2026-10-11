Мирошник: заявление Трампа о смене власти на Украине вызвало в Киеве ор и ступор

Фото: Reuters/Eric Lee

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Глава Белого дома уверен, что Киеву нужен новый лидер, умеющий заключать разумные сделки.

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости смены президента на Украине вызвало в Киеве «безудержный ор и молчаливый ступор». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в мессенджере МАКС.

«Я думаю, пришло время, чтобы у Украины появился новый президент», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.

По оценке Мирошника, американский лидер выразился вполне однозначно: детище, взращенное его предшественником Джо Байденом и им самим в период первого президентского срока, нуждается в смене управляющего.

«Если сказать, что киевский бомонд, который традиционно испытывает большой пиетет перед вашингтонскими руководителями, пережил шок от сказанного, то это ничего не сказать! У одних начался безудержный ор, у других молчаливый ступор», — отметил дипломат.

Рассуждая об урегулировании украинского конфликта, Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский мог бы разрешить ситуацию много раз, но предпочел этого не делать. Глава Белого дома отметил, что на месте украинского коллеги не стал бы развязывать военный конфликт, более того, при нем война никогда бы не началась. Трамп считает, что лидер киевского режима намерен создать проблемы для всего мира, в частности, ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

«Зеленский мог бы урегулировать этот конфликт много раз — очень, очень много раз. Но он предпочитает этого не делать», — сказал глава Белого дома.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с Дональдом Трампом. Они обсудили пути решения украинского конфликта. Особое внимание было уделено предложениям американской стороны по уменьшению напряженности в регионе.

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