В Саудовской Аравии при ударе по аэропорту погибли не менее 12 человек

NYT: 12 человек погибли и около 300 пострадали при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Фото: Reuters/Stringer

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Крупнейшие больницы города переведены в режим чрезвычайной ситуации после ракетного удара.

В результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на трех чиновников.

«Этот удар стал самой смертоносной атакой в одной из арабских стран Персидского залива с начала американо-израильской войны с Ираном в феврале. Официальные лица — двое западных и один арабский — говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права общаться с представителями СМИ», — сказано в публикации.

По информации издания, атаку совершили формирования хуситов. В крупнейших больницах Эр-Рияда объявлен режим ЧС. Около 300 пострадавших доставлены в клинику неподалеку от аэропорта, некоторые из них находятся в критическом состоянии, передает агентство Reuters.

Администрация аэропорта провела медицинскую эвакуацию после попадания ракеты в один из терминалов. По данным Wall Street Journal, снаряды попали в терминалы 3 и 4, причинив значительный ущерб. Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах уточнил, что аэропорт будет закрыт ориентировочно до конца суток 11 октября.

По данным NYT, управление гражданской авиации Саудовской Аравии продолжает оценивать ущерб, нанесенный аэропорту. Авторы материала отметили, что повторяющиеся атаки хуситов на воздушную гавань могут навредить планам наследного принца Мухаммеда ибн Салмана превратить город в глобальный туристический и деловой центр, а также сорвать крупные международные мероприятия, запланированные на ближайшие месяцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй пилот Flydubai планировал повторить теракты 11 сентября 2001 года, направив самолет на аэропорт Бен-Гурион. 30 сентября на рейсе Дубай — Тель-Авив 29-летний гражданин Омана с топором напал на командира, чтобы захватить управление. Атаку остановили экипаж и пассажиры, самолет сел в Табуке. Подозреваемый признался и заявил, что действовал один. Следствие проверяет возможных сообщников.

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