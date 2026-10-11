Холодный прием: Принца Гарри освистали на матче по регби в Лестере

Фото: Reuters/Hollie Adams

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Герцог снова вышел в свет без Меган Маркл. И снова неудачно.

Принц Гарри посетил матч по регби в Лестере после возвращения в Великобританию. Об этом сообщают журналисты издания Daily Mail. На трибуны принц пришел один, без жены Меган Маркл, но его сопровождал приятель. Публика восприняла его появление без энтузиазма. Член королевской семьи наблюдал за игрой между командами «Лестер Тайгерс» и «Глостер Регби», размахивал руками и обменивался рукопожатиями с другом в честь победы «Лестера».

Во время матча комментатор объявил: «В толпе можно увидеть принца Гарри: он вернулся домой и снова наслаждается регби». После этого лицо принца показали на большом экране. Болельщики неодобрительно засвистели, и трансляция в тот же момент прервалась.

Отношения с родственниками, с которыми у Гарри и Меган конфликт, также остаются напряженными. Супруги и их дети не будут встречать Рождество вместе с королевской семьей, как это всегда было принято. Праздники они планируют провести либо в коттедже в Нортгемптоншире, где сейчас остановились, либо в США. К ним присоединится мать Меган — Дория Рэгланд.

В августе Гарри и Меган вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела частным рейсом из Калифорнии в Бирмингем. Их дети Арчи и Лилибет уже учатся в британской школе — учебный год начался в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруги обвинили фотографов в скрытой слежке за их детьми в новой школе. Они назвали поведение папарацци чрезвычайно безрассудным. По словам представителя пары, внимание охраны и сотрудников школы привлекли двое мужчин с рюкзаками, приехавшие на белом фургоне. Они обходили территорию по периметру и наблюдали за детьми, заглядывая на участок.

В школе произошедшее вызвало серьезное беспокойство. Ранее Арчи и Лилибет уже пришлось сменить учебное заведение через несколько дней после начала года из-за вопросов безопасности. Гарри продолжает добиваться восстановления круглосуточной государственной охраны, финансируемой за счет налогоплательщиков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.