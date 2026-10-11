Сильная магнитная буря накрыла Землю: полярные сияния заметили в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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До Земли добралось облако плазмы от одной из недавних вспышек на Солнце.

На Земле началась сильная магнитная буря — ей присвоили третий уровень из пяти возможных. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале в мессенджере МАКС.

«До нашей планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности нашего светила во время одной из недавних вспышек. На прибытие солнечной плазмы геомагнитное поле отреагировало сильной магнитной бурей», — написал он в Telegram-канале.

Из-за бури в разных регионах можно наблюдать полярные сияния — их уже заметили даже в Подмосковье.

В четверг ученые зафиксировали на Солнце самую сильную с конца лета вспышку. В зависимости от мощности рентгеновского излучения такие события делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать магнитные бури, приводящие к нарушениям в работе энергосистем и влияющие на пути миграций птиц и животных.

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