Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны - 6», 2011 г.

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О смерти артиста сообщили его коллеги по театру.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Баранов скончался в возрасте 70 лет. Об этом в соцсетях рассказали его коллеги из Рязанского государственного областного театра юного зрителя (ТЮЗ). Баранов играл на сцене и в кино, также был мастером дубляжа, в 2022 году ему присвоили звание почетного работника культуры и искусства Рязанской области. Широкому зрителю он известен ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург».

Владимир Баранов родился 26 мая 1956 года в Рязани. Он окончил Ярославское театральное училище, после чего работал в местном театре драмы. С 1979 по 1996 годы служил в Ленинградском ТЮЗе имени Брянцева, затем в Молодежном театре на Фонтанке и экспериментальном театре под руководством Анатолия Праудина. Также сотрудничал с Театром Сатиры на Васильевском и с Театром «Русская антреприза». В этих театрах он исполнил более 70 ролей

В 2013 году Баранов вернулся на родину и вошел в труппу Рязанского ТЮЗа, где успел сыграть 29 ролей. Среди его персонажей — Вернер в «Княжне Мери» Лермонтова, Ричард Уилли в «№ 13» Куни, Брат Лоренцо в «Ромео и Джульетте» Шекспира, городничий в «Ревизоре» Гоголя и другие. Фильмография артиста насчитывает почти 90 работ.

«Каждая его роль и в театре, и в кино ярка, наполнена глубинным смыслом вне зависимости от масштаба, незабываема. Ни один персонаж в исполнении Владимира Николаевича не оставлял равнодушным, зрители и смеялись, и плакали. Он умел затронуть какие-то потаенные струнки нашей души, вызвать на откровенность, искренность. А сейчас… Что-то мы не договорили, не досказали, не поблагодарили за что-то вовремя. Но Владимир Николаевич смотрит на нас понимающе, прощая и улыбаясь», — сказано в публикации театра.

Коллектив Рязанского ТЮЗа поблагодарил коллегу за службу и выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста. О дате прощания с артистом пока не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 94-м году жизни скончался композитор и педагог Бакир Баяхунов, народный артист Казахской ССР. Более 40 лет он преподавал в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Среди его наследия — оперы, произведения для оркестра и фортепиано, литературные труды о музыке.

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