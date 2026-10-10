Без спортзала и диет: как Охлобыстин остается в форме

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Актер рассказал, почему не советует сразу возвращаться к интенсивным тренировкам после перерыва.

Актер Иван Охлобыстин рассказал, как поддерживает физическую форму и почему не советует сразу переходить к интенсивным тренировкам после долгого перерыва. По словам актера, основу его режима составляют пешие прогулки, которые помогают поддерживать активность и дают время на размышления. Этим он поделился на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

Охлобыстин старается ходить в среднем или чуть более быстром темпе не менее часа. Он считает такую нагрузку полезной для сердечно-сосудистой системы и восстановления организма. Иногда актер дополняет прогулки отжиманиями и упражнениями с отягощениями.

«Сердце непостижимым образом запускает процесс реабилитации всего организма. Хотя, казалось бы, где голова, а где сердце. Недаром о сердце важно думали всегда. Там есть нечто, и вот это нечто восстанавливает организм», — пояснил Охлобыстин.

При этом, по мнению артиста, возвращаться к занятиям в спортзале нужно постепенно. Резкое увеличение нагрузки после длительного перерыва может быть опасным для здоровья.

«В зал нельзя прийти и сразу укачаться, надо постепенно, иначе — это смерть», — подметил он.

Однако прогулки для Охлобыстина — не только способ оставаться в форме. Актер признался, что ценит возможность побыть в одиночестве и провести время среди деревьев.

«Во-первых, никого нет и я могу гулять в лесу. Во-вторых, я обожаю лес. Горы, море — прекрасно, красиво, но лес… Мне кажется, я слышу, как деревья разговаривают», — поделился он.

Во время прогулок артист также обдумывает планы на день, размышляет о будущих текстах и анализирует собственные поступки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Иван Охлобыстин расцеловал актрису Кристину Асмус на премьере фильма «Холоп-3».

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