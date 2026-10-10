Россия частично сняла ограничения на экспорт дизеля

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Изменения связаны с договоренностями Владимира Путина и Дональда Трампа.

Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщили в правительстве страны.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что дополнительные поставки не повлияют на обеспечение российских потребителей. По его словам, отечественные заводы производят достаточно топлива, чтобы покрывать потребности страны и продавать часть за границу.

«Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок», — отметил Новак.

Решение вступило в силу 10 октября. На первом этапе за рубеж смогут отправить 500 тысяч тонн дизеля. Российские нефтяные компании начнут договариваться о поставках с иностранными покупателями, согласовав их с правительством.

Ограничения смягчили после договоренностей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Во время телефонного разговора 9 октября стороны обсудили поставки российского топлива.

По словам Трампа, сначала Россия должна отправить более 300 тысяч тонн дизеля, а в ноябре — еще 500 тысяч тонн. В дальнейшем объемы могут вырасти до трех миллионов тонн.

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