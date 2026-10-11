Сотни поляков вышли на митинг после нападения украинца на монастырь

Фото: Piotr Polak/EPA/ТАСС

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Участники акции потребовали пересмотреть миграционную политику.

Сотни жителей польского города Ярослава собрались на митинг после нападения украинца на местное аббатство, в результате которого погиб священник. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Организаторами выступили правые организации, в том числе «Всепольская молодежь» и «Национальное движение». Главным требованием участников стало изменение подхода властей к миграционной политике.

«Мы встречаемся здесь потому, что добиваемся ответственной миграционной политики, основанной на принципах безопасности», — заявил один из выступавших.

Перед началом акции собравшиеся почтили память погибшего минутой молчания. Затем на рыночной площади появились плакаты с лозунгами против миграции. К митингующим присоединились футбольные фанаты, которые скандировали антиправительственные лозунги.

Нападение, вызвавшее общественный резонанс, произошло 24 сентября в монастыре на холме Святого Николая. Во время мессы мужчина с ножом атаковал пятерых человек, среди которых были три священника. Один из раненых умер в больнице, еще двое остаются в тяжелом состоянии.

Подозреваемого — 31-летнего гражданина Украины — задержали на месте. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нападавший понесет суровое наказание. При этом 2 октября стало известно, что следователи пока не смогли допросить задержанного из-за его психического состояния.

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