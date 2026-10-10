«Создает проблемы всему миру»: Трамп призвал сменить лидера Украины

Фото, видео: Reuters/Evan Vucci; 5-tv.ru

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Президент США призвал Зеленского немедленно остановиться.

Президент США Дональд Трамп поделился мнением об урегулировании украинского конфликта, общаясь с журналистами у Белого дома.

По словам американского лидера, Зеленский был в состоянии разрешить украинский вопрос.

«Зеленский мог бы урегулировать этот конфликт много раз — очень, очень много раз. Но он предпочитает этого не делать», — отметил Трамп.

Он также добавил, что на месте главы киевского режима не стал бы развязывать военный конфликт.

«Это война, которую ни в коем случае нельзя было начинать; будь я президентом — а я бы им стал, если бы выборы не были сфальсифицированы, — эта война никогда бы не началась. Он мог бы урегулировать конфликт много раз, но предпочел этого не делать», — рассказал политик.

Американский лидер считает, что Зеленский намерен создать проблемы для всего мира.

«Мы говорили ему: "Делай с Россией что хочешь, но не бей по НПЗ, потому что это создает глобальную проблему". А он хочет создать проблемы для всего мира, хочет навредить нашим фермерам и животноводам, ударив по поставкам дизельного топлива — ведь Россия обеспечивает значительную часть мирового рынка дизеля», — утверждает Трамп.

Президент США подчеркнул, что Украина нуждается в новом лидере.

«Я предлагаю им найти нового руководителя, который сможет заключить сделку, потому что он мог бы заключить много сделок, которые по какой-то причине он так и не заключил. Теперь позвольте мне пойти еще дальше. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было. Эта война никогда бы не началась. Не было бы никаких причин, по которым началась эта война с Украиной и Россией», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование украинского вопроса. Лидеры стран рассмотрели предложения Вашингтона по снижению напряженности.

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