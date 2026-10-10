Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сергей Закаморный, ранее возглавлявший управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны России, заключен под стражу. Решение принял Хамовнический районный суд Москвы. Сведения об этом 10 октября появились на сайте суда.

Экс-чиновника обвиняют по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России — в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

Уголовное преследование Закаморного началось 8 октября. В тот же день его задержали правоохранители.

Девятого октября следствие направило в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил его, избрав для бывшего руководителя управления меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава парка «Патриот» Игорь Васильев признал свою вину во время того, как его допрашивали по делу о получению взятки. Ее размер по данным следствия составляет 18 миллионов рублей. До признания он был отправлен под домашний арест. Также выяснялось, что Васьльев страдает онкологией.

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