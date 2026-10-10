Медведь напал на пастуха в Туве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Хищника, который представлял опасность для людей, ликвидировали.

Медведь напал на пастуха в Барун-Хемчикском кожууне Тувы. Об этом сообщили в региональном Госкомохотнадзоре.

«Местный житель, пасший скот, подвергся нападению медведя», — говорится в сообщении.

Мужчина получил травмы, но помощь ему оказали вовремя. Врачи обработали раны, после чего пострадавшего отпустили домой.

Чтобы предотвратить новые нападения, специалисты Госкомохотнадзора вместе с представителями администрации провели операцию по поиску хищника. В ней участвовали семь человек и две единицы техники.

Медведя, который представлял опасность для людей, ликвидировали.

В ведомстве призвали жителей соблюдать осторожность в лесах и рядом с пастбищами. При появлении диких животных необходимо сообщать об этом в экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Чукотке медведица напала на сотрудника оленеводческой бригады Павла. Мужчина находился примерно в 250 километрах от села Конергино. Он попытался убежать, но затем лег на бок и перестал сопротивляться. Медведь успел укусить его за бедро, однако собака смогла отогнать хищника. Павел считает, что именно питомец спас ему жизнь.

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