Фото: YouTube/RaiLab Kaist

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Он бежал рядом с людьми и не остановился.

Четвероногий робот RAIBO2 стал первым роботом такого типа, который завершил официальный марафон на одном заряде батареи. Машина преодолела 42,2 километра по холмистой трассе в Южной Корее за 4 часа 19 минут. Исследование достижения опубликовано в журнале Nature.

Забег состоялся 17 ноября 2024 года во время марафона Sangju Dried-Persimmon Marathon. Робот двигался вместе с людьми, а маршрут включал два подъема высотой 50 метров и участки с уклоном до 10 градусов.

Для четвероногих машин дальность работы особенно важна. В отличие от колесных роботов, они постоянно тратят энергию на работу суставов, поддержание веса корпуса и стабилизацию при движении.

До рекордного забега RAIBO2 уже проходил 43 километра по ровному спортивному полю за 4 часа 40 минут. Однако предыдущая попытка преодолеть марафон по неровной местности закончилась примерно на 37-м километре из-за разряда батареи.

После этого разработчики увеличили емкость аккумулятора на 33% и изменили систему управления. В частности, робот получил регулировку жесткости суставов, которая позволяет эффективнее поглощать удары и отталкиваться от поверхности. Максимальный запас хода на прямом маршруте достиг 67 километров.

Исследователи также сообщили, что RAIBO2 расходует на перемещение меньше энергии, чем человек в сопоставимом расчете. Робот способен возвращать часть энергии при движении вниз, используя рекуперацию. Такие характеристики могут пригодиться для работы в зонах стихийных бедствий и горных районах, где колесным машинам сложно передвигаться.

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