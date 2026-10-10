Павел Табаков тайно женился после пяти лет отношений

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония состоялась в Особняке Спиридонова.

Актер Павел Табаков официально оформил отношения с Ксенией Ермоленко после пяти лет романа. Молодожены поделились фотографиями из ЗАГСа в социальных сетях.

Церемония состоялась в Особняке Спиридонова, однако подробностями праздника пара пока не поделилась.

Ксения не только возлюбленная артиста, но и его PR-директор. Влюбленные долго скрывали отношения от публики и впервые вместе появились на светском мероприятии в 2025 году. После этого они стали иногда публиковать совместные снимки.

Ермоленко старше Табакова на шесть лет. Предположительно, они познакомились благодаря общим знакомым. Ранее Ксения работала с актрисой Марусей Фоминой, которая также состояла в отношениях с Павлом.

Еще в сентябре прошлого года артист отвечал на вопросы о возможной свадьбе, но не называл конкретных сроков. Тогда он лишь допускал, что они с Ксенией когда-нибудь решатся на этот шаг.

До отношений с Ермоленко Павел встречался с актрисой Софьей Синицыной. В 2020 году у пары родилась дочь Мия, однако до свадьбы дело не дошло, так как артисты расстались еще до появления ребенка на свет.

Несмотря на разрыв, Табаков участвует в воспитании дочери и поддерживает отношения с ее матерью. При этом актер не торопится определять будущее девочки в профессии, хотя она уже проявляет интерес к съемкам.

В прошлом году Мия записала актерскую видеовизитку. По словам Табакова, дочь несколько раз бывала на съемочной площадке.

Артист отмечал, что не собирается навязывать дочери собственный профессиональный путь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живет бывшая супруга Олега Табакова. Свой 88-й день рождения актриса отметила в компании близких друзей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.