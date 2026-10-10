ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и медсанчасть в Энергодаре

Фото: Администрация Энергодара/ТАСС

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На территории электростанции зафиксировали не менее четырех попаданий.

ВСУ атаковали Запорожскую тепловую электростанцию (ТЭС) и территорию медсанчасти в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня, 10 октября, город-спутник Запорожской АЭС вновь подвергся атакам со стороны украинских вооруженных формирований», — отметил Пухов.

По его словам, по территории ТЭС украинские боевики нанесли артиллерийский удар. Зафиксировано не менее четырех попаданий. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

Позже ВСУ атаковали территорию медсанчасти № 145. FPV-дрон взорвался на дороге рядом с пищеблоком. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.

Мэр призвал жителей Энергодара быть осторожными при звуках выстрелов или появлении беспилотников и сразу уходить в безопасные места.

«Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Пухов.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область в ночь на 10 октября. По данным губернатора Юрия Слюсаря, пострадали шесть мирных жителей.

В результате атаки повреждения получили жилые дома в Ростове и Батайске, также произошли пожары на нескольких предприятиях. Над регионом сбили более 100 украинских дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.