Фото: Reuters/Thomas Peter

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Экс-депутат Верховной рады также предложил украинскому парламенту начать прямой диалог с Москвой.

Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский призвал президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост после заключения соглашения между Россией и США о поставках нефтепродуктов. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Новинский также раскритиковал действия украинского руководства на переговорах в Майами и обвинил Киев в жесткой риторике в адрес Вашингтона. По его мнению, Верховной раде необходимо взять на себя ответственность за дальнейшее развитие ситуации и создать рабочую группу для организации прямого диалога с Москвой.

«На кон поставлено слишком многое. Народ ждет справедливости и решительности. Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном», — заявил экс-депутат.

Поводом для заявления Новинского стали слова президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 9 октября.

По утверждению главы Белого дома, стороны обсудили поставки российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки. Трамп сообщил о планах поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем дополнительно один миллион тонн. Кроме того, американский президент заявил, что в ближайшее время Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива еще на три миллиона тонн.

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