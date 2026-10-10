Российский пловец установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Егор Корнев показал результат 21,58 секунды на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 21,58 секунды на втором этапе Кубка мира, который прошел 10 октября в Ташкенте.

Второе место занял представитель Австралии Исаак Купер с результатом 21,96 секунды. Бронзовую награду получил сингапурский спортсмен Теонг Цен Вэй, показавший такое же время.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал итальянскому пловцу Ноэ Понти, который установил его на чемпионате мира в 2024 году. Он преодолел 50 метров баттерфляем за 21,32 секунды.

Для 22-летнего Корнева это не первое громкое достижение в текущем сезоне. 2 октября на первом этапе Кубка мира в Баку российский пловец повторил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде. Он показал результат 44,84 секунды, который ранее установил австралиец Кайл Чалмерс в 2021 году.

Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отменила ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Это позволило им выступать с национальным флагом, гимном и другими государственными символами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские фигуристки заняли все призовые места на турнире в Алма-Ате. Победу на Мемориале Дениса Тена одержала Алиса Заикина, опередившая соотечественниц.

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