Полянский призвал Запад усмирить Киев для защиты украинской инфраструктуры

Фото: Zuma/ТАСС

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Поводом для заявления стали противоречия в оценке ударов по важным объектам.

Западным странам следует остановить Киев, иначе украинская инфраструктура может серьезно пострадать. Об этом заявил Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Дипломат обратил внимание на позицию западных стран, которые ранее поддерживали удары ВСУ по российским мостам и энергетическим объектам, но теперь осуждают атаки на аналогичную инфраструктуру на Украине.

«Вы уж там определитесь с принципиальной позицией, дамы и господа, а для начала угомоните своих подшефных в Киеве, иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется», — сказал Полянский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные с помощью ракеты ударили по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении. В результате атаки переправа была полностью разрушена.

Министерство обороны России также опубликовало кадры поражения моста, на которых видно, как после удара над конструкцией поднимается густой столб дыма.

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