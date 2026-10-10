Девять человек погибли при стрельбе в американском городе Эри

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Предполагаемый стрелок, по предварительным данным, покончил с собой после нападения.

Девять человек погибли в результате стрельбы в частном жилом доме в городе Эри американского штата Пенсильвания. Об этом сообщил телеканал KBTX.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела девяти погибших. По предварительной информации, предполагаемый преступник после стрельбы покончил с собой.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет, что могло привести к трагедии.

Глава городской полиции Рик Лора в комментарии KBTX выразил серьезную обеспокоенность случившимся.

Ранее похожий инцидент произошел на западе Лондона. Как сообщал 5-tv.ru, 2 октября в районе Ист-Актон неизвестный открыл стрельбу во время поминальной службы. В результате погиб 40-летний мужчина.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 20:00 по местному времени. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе медики.

После случившегося лондонская полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемого не удалось задержать по горячим следам, его поиски продолжились.

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