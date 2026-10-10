Захарова заявила о реинкарнации нацизма после победы Гитлера на выборах в Перу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Дипломат связала подобные случаи с недостатками образования и отсутствием общественного осуждения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об угрозе возрождения нацистской идеологии. Об этом она сказала, комментируя победу на выборах мэра перуанского города Керопалька активиста по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес.

«Такие „громкие“ имена — следствие недостатков системы образования, отсутствия общественного порицания и осуждения. Но это только начало. Разными способами дело ведут к реинкарнации человеконенавистнической идеологии», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что похожая ситуация произошла в Намибии. Там Адольф Гитлер Уунона стал членом совета избирательного округа Омпунджа в регионе Ошана.

После общественного скандала ему пришлось убрать имя «Гитлер» из официальных документов и заявить, что он не связан с нацистской идеологией. Ответственность за выбор имени Уунона возложил на родителей, которые, по его словам, не знали исторического контекста.

Говоря о ситуации в Перу, Захарова задалась вопросом, как жители страны отреагируют, узнав о преступлениях нацистской Германии. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов жителей СССР. Нацисты считали славян и представителей других народов расово неполноценными, а в случае победы Третьего рейха их ожидал бы тотальный геноцид.

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