Пенсионер в Москве лишился более 27 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Аферисты убедили 85-летнего мужчину продать имущество, купить золотые слитки и передать сбережения курьерам.

Мошенники выманили у 85-летнего жителя Москвы более 27 миллионов рублей, представившись его работодателем и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, схема началась с сообщения в мессенджере от человека, который выдавал себя за работодателя мужчины. Он предупредил москвича о предстоящей проверке и возможном звонке правоохранителей. Вскоре с пенсионером связался лжесотрудник полиции и заявил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его банковских счетов.

Чтобы убедить мужчину в достоверности своих слов, злоумышленник предложил установить специальное приложение якобы для помощи в поимке преступников. Затем аферисты сообщили, что сбережения пенсионера находятся под угрозой, и потребовали срочно перевести их на так называемый безопасный счет.

Поверив мошенникам, мужчина начал выполнять их указания. Он снимал накопления в разных банках, приобретал золотые слитки и передавал их людям, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Для подтверждения личности курьеры называли условные пароли, полученные от телефонных сообщников.

На этом злоумышленники не остановились. По указанию куратора пенсионер продал принадлежавшие ему автомобиль и гараж, а также занял деньги у друзей. Все полученные средства он передал курьерам, рассчитывая сохранить сбережения и помочь в расследовании якобы проводившейся операции.

«Общая сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей», — уточнили в прокуратуре.

Установление лиц, причастных к мошенничеству, находится на контроле Бутырской межрайонной прокуратуры.

Ранее жертвой аферистов стала актриса Елена Валюшкина. Злоумышленники представились судебными приставами и отправили ей ссылку, якобы предназначенную для оплаты налогов. После перехода по ней и ввода кода актриса лишилась доступа к учетной записи на портале «Госуслуги».

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