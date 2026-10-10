«Не хочу портить»: Рудковская объяснила, почему не ходит на прокаты Гном Гномыча

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Продюсер последовала примеру свекрови.

Продюсер Яна Рудковская очень переживает за своего сына, молодого фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыча), именно поэтому она не ходит на его прокаты, а также не смотрит их в прямом эфире. Об этом супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала журналистам сама на открытии бутика молодой жены Араза Агаларова.

«Я себе дала такой закон, как и мама Женина, что я на соревнования ходить не могу. Я не хочу портить себе нервную систему», — процитировало издание 7Дней.ru Рудковскую.

При этом продюсер всегда в курсе, как Гном Гномыч откатал программу. По ее словам, родные звонят ей сразу после оглашения результатов.

Отдельно Рудковская коснулась и хейта в сторону сына. После того, как мальчик летом 2026 года перешел в сборную Азербайджана, на него посыпалась тонна негатива. Некоторые пользователи сети обвиняют мальчика в предательстве страны. Однако его родители не раз подчеркивали, что приняли такое решение из-за возможности выступить на международных соревнованиях.

В беседе с журналистами Яна отметила, что ее сын реально много работает. Помимо повседневных забот, на подростка также очень сильно давит и то, что он — сын Рудковской и Плющенко. Несмотря на это, Гном Гномыч, которому уже 13 лет, неплохо справляется с навалившейся на него ответственностью, заметила продюсер.

Ранее стало известно, что Рудковская и Плющенко купили виллу с бассейном в Баку.

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