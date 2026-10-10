Бывшего мужа Анастасии Волочковой госпитализировали с сердечным приступом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Игорь Вдовин оказался в реанимации с нарушением сердечного ритма.

Предпринимателя Игоря Вдовина, бывшего мужа заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, экстренно доставили в одну из московских больниц с сердечным приступом. Об этом написали в Super.

По данным источника, бизнесмен поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и оказался в реанимации. Врачи диагностировали у него острую фибрилляцию предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором предсердия сокращаются хаотично.

На следующий день медикам удалось купировать приступ. После стабилизации состояния Вдовина перевели из реанимации в обычную палату.

При этом предприниматель по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под постоянным наблюдением врачей.

Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова сыграли свадьбу в 2007 году. Торжество прошло в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, а на следующий день праздник продолжился в Юсуповском дворце. Однако официально отношения пара так и не зарегистрировала.

Впоследствии балерина неоднократно рассказывала о непростых отношениях с бывшим избранником. По словам Волочковой, Вдовин занимал у нее крупные суммы денег, исчислявшиеся сотнями тысяч долларов. Как утверждала артистка, часть долга предприниматель ей так и не вернул.

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