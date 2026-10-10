Глобальный альянс по защите детей в цифровой среде создан по инициативе России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Участники объединения будут изучать угрозы, включая риски искусственного интеллекта, и обмениваться решениями.

Глобальный альянс по защите детей в цифровой среде начал работу по российской инициативе. Совместное заявление об объединении подписали 9 октября на Глобальном цифровом форуме, где также состоялось первое заседание. Об этом сообщили в Альянсе по защите детей в цифровой среде.

Во встрече участвовали представители государственных органов Абхазии, Никарагуа, России, Южной Осетии и Центральноафриканской Республики, а также неправительственных организаций из Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Поддержку инициативе выразили Танзания и Бангладеш.

Новое объединение намерено наладить постоянный обмен опытом между государствами, бизнесом, учеными и общественными организациями. Его участники займутся исследованием угроз для детей в интернете и оценкой мер, которые уже применяются в разных странах. Отдельное внимание уделят рискам, связанным с развитием искусственного интеллекта.

Председатель российского Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что за пять лет организация накопила опыт и разработала проекты, которыми готова делиться с партнерами.

«Мы хотим, чтобы российские инициативы становились частью международных практик, а лучшие зарубежные решения находили применение в нашей стране», — подчеркнула она.

Еще одним направлением станет повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. Для взаимодействия участников планируется создать общую платформу с исследованиями, экспертными материалами и контактами членов объединения.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова обратила внимание на то, что новые технологии дают возможности для обучения, но одновременно ставят перед странами похожие задачи по обеспечению безопасности.

«Создание Глобального альянса позволит сделать такое взаимодействие системным, объединить усилия государства, бизнеса и экспертного сообщества и быстрее внедрять решения, которые уже доказали свою эффективность», — сказала она.

Южная Осетия вошла в число присоединившихся к объединению стран. Председатель Комитета связи и массовых коммуникаций республики Сармат Битиев объяснил это общим характером цифровых угроз, с которыми дети сталкиваются независимо от места проживания.

Председатель Глобального альянса Нина Федорова также подчеркнула важность постоянного практического сотрудничества.

«Глобальный альянс позволит объединить экспертизу, обмениваться работающими решениями и вместе оценивать, насколько эффективны принимаемые меры», — отметила она.

На первом заседании участники определили приоритеты совместной работы, в том числе обмен национальными практиками. Альянс действует как независимое добровольное международное объединение и открыт для государственных органов, бизнеса, научного сообщества, неправительственных и профильных международных организаций.

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