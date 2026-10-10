Фото: legion-media/Album

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Актер и танцовщица были вместе с 2009 года.

Специальный представитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям и актер Стивен Сигал расстался со своей четвертой женой — танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа.

Популярная визажист и бьюти-обозреватель Гоар Аветисян пошутила во время беседы со Стивеном Сигалом, игриво спросив его, не женат ли он — хотя о разводе артист публично не заявлял. Тем не менее, он заявил Гоар, что его рука и сердце не заняты.

«Нет, я свободен», — коротко ответил Сигал, его процитировало издание Super.

В отношениях с Эрдэнэтуяа Сигал находился с 2009 года. Хотя в сети уже давно гуляли сплетни о расставании, еще в сентябре 2026 года они с женой и сыном Кунзаном были замечены в путешествии по Бурятии — теперь уже бывшая супруга тогда переводила речь Сигала с английского на монгольский при общении с местными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стивен Сигал заявил об уважении к традиционным ценностям в России.

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