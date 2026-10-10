Путин передал Трампу взгляды Ирана на ближневосточный конфликт

Фото: © Getty Images/NurPhoto/Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер озвучил мнение иранского коллеги о возможном достижении мира.

Президент РФ Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта», — сообщил Песков.

Песков рассказал, что Путин на полях саммита СНГ в Туркмении провел две встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом — на одной из них российский лидер упомянул предстоящий телефонный разговор с Белым домом.

На юбилейном саммите СНГ прошло несколько важных мероприятий, включая заседание Совета глав государств содружества.

Помимо личного общения Путина и Пезешкиана на саммите СНГ также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана. Телефонный разговор с Трампом состоялся ранее 9 октября. Обсуждалась не только ситуация вокруг Ирана — основная часть беседы была посвящена Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.