ВС РФ сорвали две попытки ВСУ деблокировать свои подразделения в Доброполье
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Наши бойцы продвигаются вперед.
Российские военные сорвали две попытки киевских боевиков деблокировать свои подразделения в районе Доброполья Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
Бои в населенном пункте Доброполье продолжаются. В сводке министерства сказано, что штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Наши бойцы продолжают уничтожать врага на поле боя.
На этом направлении за последние сутки армия России освободила 82 здания, ликвидировала более 35 боевиков и уничтожила две бронемашины. Противник два раза хотел деблокировать свои подразделения в Доброполье. Но ни одна попытка не увенчалась успехом.
По данным Минобороны РФ, российские военные продвигаются вперед по всей линии фронта. Ожесточенные бои также продолжаются в Сумской и Харьковской областях.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области.
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