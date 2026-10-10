ВС РФ сорвали две попытки ВСУ деблокировать свои подразделения в Доброполье

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Наши бойцы продвигаются вперед.

Российские военные сорвали две попытки киевских боевиков деблокировать свои подразделения в районе Доброполья Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

Бои в населенном пункте Доброполье продолжаются. В сводке министерства сказано, что штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Наши бойцы продолжают уничтожать врага на поле боя.

На этом направлении за последние сутки армия России освободила 82 здания, ликвидировала более 35 боевиков и уничтожила две бронемашины. Противник два раза хотел деблокировать свои подразделения в Доброполье. Но ни одна попытка не увенчалась успехом.

По данным Минобороны РФ, российские военные продвигаются вперед по всей линии фронта. Ожесточенные бои также продолжаются в Сумской и Харьковской областях.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области.

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