Трое из четверых осужденных за убийство футболиста Ерошевича отрицали свою вину

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Лишь один из них — Шухратджон Рахимов — раскаялся в содеянном.

Осужденные за убийство 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича в Щелково в 2025 году отрицали свою вину на суде и заявляли, что их действия были самообороной. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник Щелковского городского прокурора Владислав Демиденок.

«Фигурант дела Ислам Рустамов заверял, что не причастен — якобы он ударил друга Ерошевича Егора Козлова за оскорбления, а самого футболиста, обороняясь, один или два раза. Еще один фигурант Зикрулло Кадиров также не признавал вину: он говорил, что оборонялся от Козлова с ножом», — сказал правоохранитель.

Кроме того, третий фигурант дела не только ни в чем не сознался, но и пытался убедить суд, что он якобы просто замахнулся на Ерошевича, но не нанес удар. Лишь четвертый осужденный Шухратджон Рахимов признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура не будет обжаловать приговор фигурантам дела о драке, в которой погиб Ерошевич. Осужденные получили сроки от 8,5 до 11 лет.

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