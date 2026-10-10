Пять любовниц и ультиматум Зета-Джонс: Дуглас раскрыл подробности романа с женой

Майкл Дуглас рассказал о пяти романах до свадьбы с Кэтрин Зета-Джонс

Фото: legion-media/Bang Media International

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Актер девять месяцев добивался расположения будущей супруги, но Кэтрин не спешила отвечать ему взаимностью.

Актер Майкл Дуглас поделился неожиданными подробностями начала романа с Кэтрин Зета-Джонс. Пока актриса не спешила сближаться с ним, голливудская звезда успела завести сразу пять романов. Об этом написали в VOICE.

В тот период Дуглас переживал развод с первой женой Диандрой Лукер и пытался завоевать расположение Кэтрин. По словам актера, около девяти месяцев она уходила со свиданий пораньше и даже не соглашалась заглянуть к нему на чашку кофе.

И пока он надеялся на развитие отношений, решил завести сразу пять интрижек.

«Я встречался с пятью другими женщинами. Они знали, что я недавно разошелся и нахожусь в процессе развода. Я позаботился о том, чтобы все они жили в разных городах — мне казалось, что это уважительный способ вести немоногамные отношения. Ни одна из них не требовала серьезных обязательств», — признался Дуглас в мемуарах.

Все изменилось, когда Зета-Джонс решила, что больше не намерена мириться с ролью одной из нескольких претенденток на сердце актера. Она прямо заявила Дугласу, что не собирается продолжать отношения, пока он встречается с другими женщинами.

«Мне неинтересно встречаться с тобой, если ты встречаешься с другими. Ты можешь либо продолжать отношения с ними, либо закончить все это и быть со мной», — вспоминал актер ее слова.

Дуглас, по его воспоминаниям, не стал откладывать решение. Он взял телефон и сообщил остальным женщинам о расставании в коротких сообщениях. При этом ответ будущей супруге оказался весьма прямолинейным:

«Подожди здесь, мне нужно сделать пять быстрых звонков».

В ноябре 2000 года Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились.

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