Российские военные взяли под контроль Лукашово и Лобановку

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Подразделения Российской армии установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области.

Российские военнослужащие установили контроль над Лукашово и Лобановкой в Харьковской области. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны России.

«В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, российские подразделения продолжают бои за Нефедовку, Варваровку, Резниково, Николаевку и Черное.

Потери украинских формирований внутри кольца окружения за сутки в ведомстве оценили в количестве до 45 боевиков. Кроме того, там уничтожены три наземных робототехнических комплекса.

Общие суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Север», согласно сводке, составили до 270 боевиков. Также Минобороны сообщило об уничтожении 11 автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Акация».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки освободили 118 зданий в Доброполье Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвигаются в центральной и северной частях города. Военнослужащие морской пехоты действуют на западе Доброполья и продолжают уничтожать украинские подразделения на территории шахты «Добропольская».

За сутки были уничтожены 15 боевиков ВСУ и два пикапа. В продвижении российских штурмовых групп задействованы расчеты войск беспилотных систем. Авиация наносит удары по выявленным огневым позициям и местам сосредоточения украинских военнослужащих.

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