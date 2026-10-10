Более 200 картин Репина, Брюллова и других мастеров: выставка живописи на ВДНХ

Выставку академической живописи на ВДНХ посетили 35 тысяч гостей за месяц

Фото: редакция «Мосфото»

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За месяц экспозицию посетили 35 тысяч гостей.

Выставку «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ посетили 35 тысяч гостей за месяц. Об этом сообщили на сайте правительства и мэра Москвы.

Экспозицию открыли 10 сентября, она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. На ней можно увидеть порядка 200 произведений искусства — работы Ильи Репина, Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Василия Сурикова и других.

Это один из проектов в серии творческих и исторических инициатив, которые реализуются в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ еще с 2024–года.

Например, первым крупным мероприятием после обновления отделки павильона стала выставка отечественного искусства XX–XXI веков, организованная Третьяковской галереей. Ее посетили около 120 тысяч человек. Другим ярким событием стала экспозиция «Образ Москвы в русском искусстве» от Государственного Русского музея.

Ранее 5-tv.ru писал о необычной ярмарке современного искусства, которая проходит в Москве.

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