Шесть ростовчан пострадали в результате атаки украинских дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Одному раненому потребовалась операция.

Этой ночью киевские боевики при помощи дронов нанесли массированный удар по Ростовской области, в результате чего пострадали шесть мирных жителей. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По информации чиновника, двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте, четверо были доставлены в больницы, после обработки ран их отпустили домой, еще двое до сих пор находятся в медучреждениях. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь», — написал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в ночь на 10 октября дежурные средства противовоздушной обороны страны уничтожили свыше 100 украинских дронов над Ростовской областью.

В результате массированной атаки противника в Ростове и Батайске повреждения получили жилые многоквартирные дома. Кроме того, возгорания произошли на нескольких предприятиях Ростовской области. Огонь оперативно потушили. На местах падения обломков украинских БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 9 на 10 октября силы ПВО сбили над регионами России 560 дронов ВСУ. Кроме Ростовской области, атаке киевских боевиков подверглись Московская, Воронежская, Самарская, Тамбовская, Тульская и другие области.

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