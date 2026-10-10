Силы ПВО сбили 560 украинских дронов за ночь над регионами РФ

В ночь на 10 октября ПВО РФ сбило 560 украинских дронов над регионами России

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вражеской атаке подверглись, в том числе Ростовская, Самарская, Смоленская, Саратовская и другие области.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 560 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что российские военнослужащие отражали атаку противника — киевских боевиков — с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября по московскому времени.

ВСУ направили дроны на Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. Также за это время вражеские беспилотники были сбиты в небе над Саратовской, Смоленской, Самарской, Ростовской, Тамбовской и другими областями.

Помимо этого, ВСУ предприняли попытку атаковать Московский регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к российской столице ВС РФ уничтожили десять БПЛА.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами было сбито 505 беспилотников. Атаке подверглись, в том числе Тверская, Смоленская, Астраханская и другие области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.